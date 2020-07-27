بالفيديو.. النجمة السورية أصالة نصري تنجو من الموت غرقاً بأعجوبة!

تعرضت النجمة السورية أصالة، والإعلامية المصرية بسمة وهبة، لحادث خطير أثناء قيادة أصالة لـ”جيت سكي”، في البحر.

واصطدم الثنائي بالصخور، فسقطتا في البحر، بعدما كانت أصالة تسوق بسرعة كبيرة.

ونشرت بسمة وهبة، مقطع فيديو يوثق الحادث، عبر حسابها على أنستغرام، مؤكدة أنها نجت هي وأصالة من الموت بأعجوبة.

وكتبت الإعلامية: “أنا وأصاله تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة، أصاله كانت سايق الچيت سكي بسرعه واصطدمنا بالصخور، وأنا اترميت برأسي على الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع”.

وأضافت بسمة وهبة: “أصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني، أنا صحيت لقيت نفسي في مركب، وناس طيبين يحاولوا ينقذوني من الميه اللي دخلت جسمي وأنا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي”.

وتابعت: “شكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك، شكراً أصاله أنك صممتي تنقذيني وبالفعل انقذتيني بشهامتك ودايماً بتثبتيلي أنك جدعه وأصيله، وشكراً للولاد اللي أنقذوني بالمركب وكانوا في قمه الأخلاق، ومن فضلكم انتبهوا لنفسكم ولأولادكم”.

ومن جهتها، طمأنت أصالة جمهورها على حالتها الصحية، وأكدت انها بخير على حسابها على انستغرام.

وأشارت الفنانة، إلى كونها خلال اللعب في الماء تلعب دائما بروح الأطفال، لذلك تأخذ أقصى درجات الاستمتاع، ما تسبب في اصطدامهما بالصخور وسقوطهما في الماء، إلا أن إصابة صديقتها بسمة وهبة كانت الأشد، ولكنهما في النهاية بخير.