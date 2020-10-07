بالفيديو.. النجمة السورية جومانا مراد تُرزق بتوأم “ولد وبنت”

إزدان فراش النجمة السورية، جومانا مراد، بطفلين توأم من زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو.

وأطلقت الممثلة على الولد إسم علي، وعلى البنت إسم ديانا.

وقالت الفنانة في تصريح صحفي، إنها قامت بتصوير مسلسلها الأخير “خيانة عهد” والذي عرض بموسم رمضان 2020، وهي حامل في الشهور الأولى.

مضيفة إنها خضعت لعملية ولادة مبكرة قبل الشهر السابع من الحمل في أمريكا لأسباب صحية.

وأوردت جومانا: “أنا كنت حامل، كان صعب جدًا أشتغل بعد مسلسل خيانة عهد، حصل لي ولادة مبكرة ولدت قبل الشهر السابع بيومين، اضطررت للسفر لأمريكا، وكانوا خايفين أولد في الطائرة، صحيًا كنت تعبانة جدا”.

وتابعت الممثلة: “اعتذرت عن أعمال كثيرة، بس الحمد لله حاليًا أولادي بخير، بقى عندي محمد وعلي وديانا”.

كما نشرت جومانا مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستغرام وكتبت: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله بعلي وديانا، أسأل الله أن يبارك لنا فيهم وينبتهم نباتًا حسنًا ويرزقنا برهم ويشفيهم ويحميهم ويبلغوا أشدهم ويجعلهم من عباده الصالحين آمين يا رب العالمين”.