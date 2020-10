بالفيديو.. النجمة السورية جومانا مراد تُرزق بتوأم “ولد وبنت”

View this post on Instagram

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ، رزقنا الله بعلي وديانا ، اسأل الله ان يبارك لنا فيهم وينبتهم نباتا حسنا ويرزقنا برهم ويشفيهم ويحميهم ويبلغوا أشدهم ويجعلهم من عباده الصالحين 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 آمين 🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️ آمين يارب العالمين . @theinsiderar