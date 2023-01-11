بالفيديو.. النجم الصاعد للخضر يتألق في فرنسا

تألق لاعب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، أيمن بوتوتاو، في مواجهة فريقه فالنسيان الفرنسي، ضد فريق أنسي في الليغ 2 الفرنسية.

وقاد لاعب الخضر لأقل من 23 سنة، لفرض التعادل ضد الخصم بتسجيله ثنائية فريقه، في الدقيقة 46 و73 على التوالي في الجولة 18 من دوري الدرجة الثانية الفرنسية.

يجدر للإشارة، شارك لاعب الخضر مع فريقه فالنسيان في 10 لقاءات هذا الموسم وجيل هدفين مع تقديم تمريرتين حاسمتين.