بالفيديو.. النجم المصري أحمد مجدي يفتخر بأصوله الجزائرية ويتكلم بالدارجة

تحدث الممثل المصري أحمد مجدي البالغ من العمر ثلاثين عامًا في حوار له عن أصوله وعبر عن فخره كونه جزائري.

وظهر الممثل الكوميدي ، الذي يحظى بشعبية كبيرة، مؤخرً بعد مشاركته في مهرجان “البحر الأحمر” الدولي في السعودية. حيث تحدث عن جذوره الجزائرية التي يفتخر بها.

وخلال تصريحه، أظهر المتحدث إعجابه الشديد بأصوله الجزائرية. وعبر عن فخره بجزائريته بالتحدث بالدارجة.

علاوة على ذلك ، أوضح أنه كثيرًا ما يتحدث بالدارجة خاصة عندما يتحدث مع والدته وخالاته.

وبنفس المداخلة ، أشار المخرج الشهير إلى أن رحلته الأخيرة إلى الجزائر تعود إلى عشر (10) سنوات. ومع ذلك ، لم يخف نيته الذهاب إلى الجزائر في المستقبل القريب. حيث قال: “أنوي العودة إلى وطني”.