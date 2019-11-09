بالفيديو.. النجم المغربي زهير بهاوي يطلق أغنية جديدة

أطلق الفنان المغربي الشاب، زهير بهاوي، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، على قناته بموقع الفيديوهات “اليوتيوب”، أمس الجمعة.

وتحمل الأغنية الجديدة للنجم المغربي، عنوان “FAVOR”، وهي من إخراج حسن الكورفتي، وتوزيع بلال افريكانو.

وكتب ولحن كلمات الأغنية، زهير بهاوي، وتم تصويرها في تركيا، وشارك في بطولة الكليب، فتاة محجبة.

وتقترب الأغنية من مليون مشاهدة على موقع “اليوتيوب”، بعد ساعات من إطلاقها.

للتذكير، حل النجم المغربي زهير بهاوي الصائفة الفائتة بالجزائر، وأحيا حفلات غنائية عرفت حضورا جماهيريا كبيرا.