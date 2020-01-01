بالفيديو.. النجم المغربي زهير بهاوي يغني للراحل الشاب عقيل

كرم النجم المغربي الشاب، زهير بهاوي، الفنان الجزائري الراحل، الشاب عقيل، بأدائه لكوفر أغنيته “سمعت بها” و”نقعد نبغيك”.

وطرح زهير بهاوي كوفر الأغنية، سهرة رأس السنة الميلادية 2020، على قناته بموقع الفيديوهات اليوتيوب.

للتذكير، زار الفنان المغربي زهير بهاوي، الجزائر، في الصائفة الماضية، أين أحيا حفلين فنيين بولايتي الجزائر العاصمة وقسنطينة وعرفا حضورا جماهيريا كبيرا.

كما عرفت الأغنية الأخيرة للنجم المغربي “favor”، نجاحا كبيرا، وحصدت أكثر من 19 مليون مشاهدة على يوتيوب، في غضون شهر واحد.