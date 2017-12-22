تدخلُ تشكيلة فريق “نصرحسين داي” في تربصا تحضيري بداية من السبت بمركز “الباز” بسطيف تحسبا للقاء الدور 32 لكأس الجمهورية.

الذي سيجمعها بشباب قسنطينة مُتصدر الرابطة المُحترفة الأولى، وذلك يوم الجمعة القادم بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة بداية من الرابعة مساءا.

وقال “بلال دزيري” مُدرب الفريق لتلفزيون النهار على هامش حصة الإستئناف التي جرت أمس الخميس.

“منحنا اللاعبين 4 أيام راحة وسنذهب لسطيف من أجل العمل لشحن البطاريات تحسبا لمرحلة العودة”.

هذا وأكد الرئيس “محفوظ ولد زميرلي” أنه إتفق مع 3 لاعبين لضمهم في هذا الميركاتو الشتوي ولم يبقى سوى الإمضاء.