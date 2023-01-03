بالفيديو.. النصر يُقدم رونالدو لجماهيره بملعب مرسول بارك

قدم فريق النصر السعودي أمسية اليوم الثلاثاء نجمه البرتغالي الجديد، كريستيانو رونالدو، لجماهيره بملعب مرسول بارك.

ودخل اللاعب الجديد للعالمي الملعب الذي عرف حضورا قياسيا للمحبين وسط استقبال أسطوري.

وأمضى “الدون” بعض الكرات ليمنحها لأنصار النصر اضافة إلى القاءه كلمة بحضور عائلته الصغيرة حيث قال:”أعدكم بتقديم أفضل ما لدي”.

وكان أفضل لاعب في العالم 5 مرات قد وصل إلى العاصمة السعودية الرياض سهرة أمس الإثنين.