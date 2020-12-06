بالفيديو.. النهار تقف على تطبيق البروتوكول الصحي داخل طائرة طاسيلي تحضيرا لانطلاقها

وقفت قناة “النهار” اليوم الأحد، على مدى تطبيق البروتوكول الصحي داخل طائرة طاسيلي تحضيرا لانطلاقها.

وصرح كريم بحار، المدير التجاري المكلف بالاتصال لطيران طاسيلي، أن الطائرات كانت تعقم رغم انها كانت متواجدة على ارضية المطار.

وأضاف المدير التجاري المكلف بالاتصال لطيران طاسيلي لتلفزيون النهار”نستعمل في التعقيم محلول خاص بالقضاء على الفيروسات”.

وأكد أن المحلول معتمد من طرف سلطات الطيران المدني والسلطات العاملة على مستوى الاجهزة الصحية الجزائرية، خاصة الصحة عبر الحدود.

وتم الدخول الى مقصورة الطائرة والاشراف على عملية تعقيمها، بداية من المقاعد، الوسادات، اماكن وضع الأمتعة، السجادة.

وتقوم بعملية التعقيم فرق خاصة على مستوى مديرية الاستغلال التابع لمركز استغلال الجزائر العاصمة بمديرية طيران الطاسيلي.

ويتم القيام بعملية التعقيم بصفة دورية احتراما للبروتوكول الصحي الموضوع من طرف اللجنة الصحية.

والذي تابع الارسالية التي تلقتها شركة طيران طاسيلي من طرف سلطة الطيران المدني

وأضاف المتحدث “هذا البروتوكول الصحي له شقين الاول على مستوى المحطة وكذا خلال تواجد المسافر داخل الطائرة”.

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