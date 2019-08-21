بالفيديو.. “النهار” تقف على سياسة البريكولاج في عملية تصليح تسرب للمياه بعنابة

طمأنت الجزائرية للمياه بولاية عنابة بتصليح جميع الأعطاب والقضاء نهائيا على التسربات التي تكلف خسارة كميات كبيرة من المياه.

وقد وقفت “النهار” على التسرب على مستوى قناة ذات قطر 1250 مم بمحاذاة الطريق الوطني رقم 16 والممونة الرئيسي لمدينة عنابة.

خاصة وأن الجزائرية للمياه وحدة عنابة أعلنت عن إنتهاء عملية الإصلاح ونجاحها 100 بالمئة بعد أن باشرتها السبت الفارط.

و حسب المعاينة الميدانية إتضح أن الكسر تكرر ومازال يتسبب في ضياع كميات هائلة من المياه المعالجة.

للإشارة فإن مديرية الموارد المائية وبالأخص الجزائرية للمياه وحدة عنابة لم تتحرك لتصليح العطب لحد الساعة.

ويعاني معظم سكان أحياء مدينة عنابة وأحياء السهل الغربي، 8ماي , واد الذهب ، خليج المرجان ، وغيرها من الاحياء من جفاف الحنفيات.

وحسب بعض السكان فإن منهم من لم يزود بالمادة الحيوية لمدة شهر فما فوق خاصة أصحاب الطوابق العليا.