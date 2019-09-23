بالفيديو..”النهد” يطيح بالوفاق في سيناريو “مجنون”

تمكن نصر حسين داي من تحقيق فوز صعب على أرضه وأمام جمهوره، بعد تغلبه على ضيفه وفاق سطيف بأربعة أهداف لثلاث.

ولحساب الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى، وعلى ملعب عمر حمادي بالعاصمة، حقق النصرية العلامة الكاملة.

ورغم تفوق النصرية بثلاثية نظيفة خلال العشرين دقيقة الأولى عن طريق رضوان زردوم مرتين وزين الدين بوتمان .

ومع بداية الشوط الثاني دخل النسر السطايفي بقوة مسجلا ثلاثة أهداف دفعة واحد في ظرف 7 دقائق عن طريق سويبع مرتين وحسين لعريبي.

ليتفطن الفريق الضيف، ويضيف الهدف الرابع بواسطة المتألق زردوم في الدقيقة 65 لتنتهي المباراة على وقع هذه النتيجة.

وبهذا رفعت الملاحة رصيدها لست نقاط في الصف الثامن، والوفاق يبقى في المركز الـ11 برصيد 4 نقاط .