بالفيديو .. النّهار تطلق برومو مسلسل “بوڤرون”

أطلقت قناة النهار برومو لمسلسل ” بوڤرون” الذي سيبث في شهر رمضان الكريم.

المسلسل متكون من 28 حلقة، يجمع بين مختلف أجيال الفنانين الجزائريين.

حيث يلتقي الجيل المخضرم مع الشباب في حلقات تعود بالزمن إلى العصور الغابرة بمشاركة الفنان حميد عاشوري، نوال زعتر.

بالإضافة إلى فوزي سايشي، كمال بوعكاز، ريم غزالي، فريدة كريم “خالتي بوعلام”.

وكذا فنانين من الجيل الجديد مثل إسلام زنغا، موني بوعلام، عادل إيبيزا، زكار محمد وكوكبة أخرى من الفنانين الشباب.

ويعتبر المسلسل عمل فني مميز، خصصت له إمكانيات مادية ضخمة ليكون أول عمل فني سينمائي بتقنية K4.

وهو عمل جزائري مائة بالمائة من حيث التمثيل والإخراج.

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