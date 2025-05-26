بالفيديو.. الهداف التاريخي لمولودية الجزائر بوسري يزور مركز تدريبات العميد

زار الهداف التاريخي لفريق مولودية الجزائر، عبد السلام بوسري، مركز تدريبات العميد، “عبد الرحمان حمود - بابا عوف” بزرالدة.

ونشرت إدارة المولودية، عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، مقطع فيديو، للزيارة التي قام بها الأسطورة بوسري، مرفوقا، بالأسطورة الأخرى، بطروني.

وكان رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، محمد حكيم حاج رجم، في استقبال النحمين السابقين للفريق، بمركز تدريبات الفريق.

واستغل عبد السلام بوسري وعمر بطروني، هذه الزيارة، لاستعادة العديد من الذكريات الجميلة التي صنعاها مع فريق مولودية الجزائر.

يذكر أن إدارة مولودية الجزائر، قامت مؤخرا بتكريم الهداف التاريخي للفريق، عبد السلام بوسري، بملعب “5 جويلية”، أمام أنصار الفريق.