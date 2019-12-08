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بالفيديو.. الوالية السابقة زرهوني تتنقل بين المحامين لمعرفة مصيرها

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بالفيديو.. الوالية السابقة زرهوني تتنقل بين المحامين لمعرفة مصيرها
بقلم أسماء.ع

التقطت كاميرا النهار، مقطع فيديو، لوزيرة السياحة سابقا، يمينة زرهوني، داخل محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

وتظهر والية بومرداس سابقا، وهي تتنقل بين المحامين المتواجدين في رواق المحكمة، لمعرفة مصيرها بعد التماسات وكيل الجمهورية.

للإشارة إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة ومليون دينار غرامة.

🔴🔴شاهد.. الوالية السابقة زرهوني تتنقل بين المحامين وتسألهم عن مصيرها بعد التماسات وكيل الجمهورية

🔴🔴شاهد.. الوالية السابقة زرهوني تتنقل بين المحامين وتسألهم عن مصيرها بعد التماسات وكيل الجمهورية

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Dimanche 8 décembre 2019


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=738428

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