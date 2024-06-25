بالفيديو.. الوزير الأول المرتقب في فرنسا يضيق الخناق على مزدوجي الجنسية

قبل شهر من الانتخابات التشريعية في فرنسا، كشف رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا.عن برنامج مبسط، لكنه قبل كل شيء يعتبر تمييزيا، حيث ينوي حرمان الفرنسيين مزدوجي الجنسية من بعض المناصب العامة.

وكشف جوردان بارديلا الذي يطمح لأن يصبح رئيس وزراء فرنسا المستقبلي عن برنامج صادم. حيث أكد السياسي، خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين 24 جوان 2024. عن رغبته في حظر مناصب الدولة الاستراتيجية على الفرنسيين مزدوجي الجنسية.

وأكد أنه سيمنع مزدوجي الجنسية من شغل مناصب استراتيجية في الدولة.

وقال “نعم، أؤكد لكم أن المناصب الأكثر استراتيجية في الدولة ستكون مخصصة للمواطنين الفرنسيين وفقط”.

ولتبرير نفسه، أشار جوردان بارديلا إلى أن هذه الإجراءات ستتخذ باسم مكافحة “التدخل الأجنبي”.

وبمجرد تنفيذه، سيؤثر برنامج RN على ملايين الأشخاص في فرنسا، مع مئات الآلاف من الوظائف.