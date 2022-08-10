بالفيديو.. الوزير الأول يغادر تركيا بعد مشاركته في حفل افتتاح ألعاب التضامن الإسلامي

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان من طرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في حفل افتتاح ألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونية التركية.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول أن ” الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان نقل في مستهل هذا اللقاء تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أخيه الرئيس أردوغان.

كما أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحياته الأخوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. معرباً عن شكره له على مشاركة الجزائر في حفل افتتاح هذه الألعاب”

وأضاف المصدر نفسه أن اللقاء شكل فرصة لبحث آليات تنفيد مخرجات الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تركيا. بالأغضافة كذلك فقد تطرق الطرفان إلى واقع و آفاق تطوير العلاقات الثنائية في شتّى المجالات. وحضر اللقاء سفير الجزائر بتركيا سفيان ميموني.

كما حلّ أمس الثلاثاء، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بمدينة قونيا التركية. للمشاركة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حفل إفتتاح الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي.

وكان في استقبال بن عبد الرحمان بمطار قونيا الدولي، وزير الشباب والرياضة التركي، محمد قصاب أغلو. بالإضافة كذلك إلى حضور وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق. وكذا سفير الجزائر بتركيا، سفيان ميموني.

للإشارة، تشارك الجزائر في الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي التي تجرى من 9 إلى 18 أوت الجاري بـ 140 رياضيا ورياضية في 12 إختصاصا.

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