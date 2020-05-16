بالفيديو.. الوزير خالدي يدعو الشباب للمشاركة في المنتدى الرقمي للشباب الجزائري

وجه وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، دعوة لجميع الشباب الجزائري، للمشاركة عبر تقنية الفيديو، في المنتدى الرقمي للشباب الجزائري.

وبعد افتتاحه العدد الأول من هذا المنتدى، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، واستماعه لاقتراحات عدد من الشباب، شجع الوزير خالدي، جميع الشباب للمشاركة بقوة، لإبداء أرائهم، وطرح أفكارهم.

وكشف الوزير عن سعيه، بمشاركة مختلف القطاعات، والشباب بصفة أساسية، على وضع مخطط وطني لترقية الشباب والذي سيستمد أرضيته من الأفكار التي سيتم تقاسمها في هذا المنتدى.

وتعهد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، بأن جميع الأفكار المطروحة من طرف الشباب في هذا المنتدى سيتم تدوينها، لتؤخذ بعين الإعتبار.