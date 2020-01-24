بالفيديو.. الوفاق يفوز على كلوج وديا وبوصوف يُبهر

فاز أمسية اليوم الجمعة فريق وفاق سطيف على نادي كلوج الروماني في مباراة ودية جرت بمدينة بينيدورم الاسبانية.

المواجهة التي شهدت تألق النجم الصاعد طلال بوصوف انتهت بفوز أشبال المدرب التونسي “الكوكي” بهدف وحيد دون رد.

الهدف الوحيد في المباراة سجله “قندوسي” في الدقيقة 72 بعد عمل رائع من “بوصوف” الذي انطلق بالكرة من وسط الميدان.