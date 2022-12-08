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الرياضة

بالفيديو.. اليوتوبر الجزائري يروي للنهار تفاصيل حادثة إيتو

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. اليوتوبر الجزائري يروي للنهار تفاصيل حادثة إيتو
صورة مركبة
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كشف اليوتوبر الجزائري، سعيد ماموني، سهرة اليوم عن تفاصيل حادثته مع رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو.

حيث قال، اليوتوبر في تدخل مباشر على تلفزيون النهار:”قلت لإيتو هل يُمكنني سؤالك عن مواجهة الجزائر أمام الكاميرون والحكم غاساما”.

قبل أن يُضيف:”لم أُخطط لحادثة إيتو من أجل كسب الشهرة ولم أشتم غاساما، ولكن عبرت فقط عن دعمي لبلدي”.

كما ختم:”خبر منعي من دخول بقية مباريات منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر لا أساس له من الصحة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/6bOan
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