بالفيديو.. اليوتوبر الجزائري يروي للنهار تفاصيل حادثة إيتو
بقلم حواز عبد النور
كشف اليوتوبر الجزائري، سعيد ماموني، سهرة اليوم عن تفاصيل حادثته مع رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو.
حيث قال، اليوتوبر في تدخل مباشر على تلفزيون النهار:”قلت لإيتو هل يُمكنني سؤالك عن مواجهة الجزائر أمام الكاميرون والحكم غاساما”.
قبل أن يُضيف:”لم أُخطط لحادثة إيتو من أجل كسب الشهرة ولم أشتم غاساما، ولكن عبرت فقط عن دعمي لبلدي”.
كما ختم:”خبر منعي من دخول بقية مباريات منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر لا أساس له من الصحة”.
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