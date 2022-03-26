بالفيديو: اليوتوبر ياسين ربوح يروي تفاصيل وحقيقة ما وقع له

نشر الفكاهي واليوتوبر ياسين ربوح عبر حسابه على الانستغرام فيديو. يروي فيه تفاصيل الحادثة التي وقعت له في الأيام الماضية بمدينة العيون في وهران.

وقال ياسين أنه لا يتذكر ما وقع له بالضبط والشيء الوحيد الذي يتذكره انه تعرض لحادث مرور بوهران. من بعدها نسي كل الوقائع. وأضاف اليوتوبر انه دخل في غيبوبة لستفيق فيما بعد. ويجد نقسه في المستشفى لا يعرف من وكيف وصل إليه.

وتابع ربوح ان العديد من الناس كتبت انه تعرض لنوبة عصبية حادة. والحقيقة هي ان الحادث الذي تعرض أدخلته في نوبة بكاء تم نقله على إثر ذلك إلى المستشفى. بعد قامت عائلتب بنقلي من مدينة وهران إلى تقرت.

كما كان واليوتوبر ياسين ربوح نشر عبر ستوري حسابه في الانستغرام يشكر فيه كل من سأل عنه وإطمأن على حالته ووقف معه

وكتب ربوح: “قد ما نشكركم مش راح نوفي حقكم على رسائل الدعم لي شفتها أول ما حكمت تيليفوني. والله لوكان تعرفو واش في قلبي من جيهتكم نتوما عائلتي الثانية إلي تعرفو محبتي ليكم لي راحي كل يوم تزيد مع كل موقف تكبر. وراني غير نزيد نتأكد بلي هاد مش موقع وفرات وإنما وسيلة أعطاتني الكثير من الحب والإهتمام. لي وصلني عن طريقكم وطريق رسائلكم ربي لا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني دمنا عائلة واحدة تجمعنا في السراء والضراء. ”

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كشف أحد أصدقاء الفكاهي واليوتوبر ياسين ربوح حقيقة ماتم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي وسبب نقله إلى المستشفى بمدينة العيون في وهران.

وأوضح أنس تمّار عبر منشور على حسابه في الفيسبوك أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة وأنا صديقه ياسين بخير وتابع قائلا: “القصة وما فيها انه تعرض حادث بسيط وجاتو ضربة في راسو شوي ولا مش في عقلو من شوك والحمد لله خرجنا سالامات غير هذا كلش راه بخير.”

كما قدم صديقة الشكر لكل من سأل عن الفكاهي واليوتوبر ياسين ربوح وقال ” ناس لي راها تسقسي علينا ربي يحفضها”.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية بمدينة العيون في وهران اليوم من اجل نقل الفكاهي واليوتوبر ياسين ربوح إلى المستشفى. وحسب ماتم تداوله عبر صفحات منصات التواصل الإجتماعي اليوتوبر ياسين ربوح تعرض الى نوبة عصبية في مدينة العيون. حيث تم العثور عليه نائما في الشارع.

كما أظهر الفيديو والصور المتداولة لحظة نقل ياسين ربوح إلى المستشفى وهو يقاوم أعوان الحماية المدنية ما صعب علبه الهمة حيث إستدعى الأمر إلى تقييده من طرف الشرطة حتى يتسنى لهم تحويله.

وللإشارة فإن اليوتوبر ياسين ربوح لديه أزيد من ليون تابع عبر قناته على اليوتوب.

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تدخلت مصالح الحماية المدنية بمدينة العيون في وهران اليوم من اجل نقل الفكاهي واليوتوبر ياسين ربوح إلى المستشفى. بعد ان دخل نوبة عصبية.

وحسب ماتم تداوله عبر صفحات منصات التواصل الإجتماعي اليوتوبر ياسين ربوح تعرض الى نوبة عصبية في مدينة العيون. حيث تم العثور عليه نائما في الشارع.

كما أظهر الفيديو والصور المتداولة لحظة نقل ياسين ربوح إلى المستشفى وهو يقاوم أعوان الحماية المدنية ما صعب علبه الهمة حيث إستدعى الأمر إلى تقييده من طرف الشرطة حتى يتسنى لهم تحويله.

ولحد الساعة لم يعرف سبب تواجد الفكاهي واليوتوبر ياسين ربوح في هذه الحالة التي ندعوا الله أن تمر عليه بردا وسلامة. وللإشارة فإن اليوتوبر ياسين ربوح لديه أزيد من ليون تابع عبر قناته على اليوتوب.