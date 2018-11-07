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بالفيديو.. اليونايتد يقلب الطاولة على هدف “رونالدو” العالمي

الرياضة
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بالفيديو.. اليونايتد يقلب الطاولة على هدف “رونالدو” العالمي رونالدو
بقلم عبد النور حواز

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي سهرة اليوم الأربعاء فوزا مثيرا على جوفنتوس الإيطالي بهدفين لهدف.

على ملعب “أليانز ستاديوم” بتورينو في الجولة ال4 من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم اليوفي بهدف عالمي لكريستيانو رونالدو في الدقيقة ال65 قبل أن يقلب الشياطين الحمر النتيجة.

عدل خوان ماتا من مخالفة مباشرة في الدقيقة ال86 قبل أن يُسجل أليكس ساندرو الثاني في الدقيقة ال90 بالخطأ في مرماه.


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