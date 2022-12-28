بالفيديو.. اليويفا تتغنى بفنيات بن رحمة

أثنى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، على المهارات الفنية للدولي الجزائري سعيد بن رحمة، نجم نادي ويست هام الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي للويفا على “تويتر”، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لبن رحمة، أبرز من خلاله مهاراته الفنية في المراوغة.

كما أرفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الفيديو، بتعليق قال فيه: “سعيد بن رحمة والجسر الكبير” في إشارة لمراوغته.

يذكر أن سعيد بن رحمة، يقدم مستوى كبير هذا الموسم، بألوان ناديه ويست هام، ضمن الدوري الإنجليزي.