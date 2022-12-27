بالفيديو.. اليويفا تتغنى بفنيات بن ناصر

أشاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بموهبة وفنيات الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم نادي آسي ميلان الإيطالي.

ونشرت اليويفا، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” مقطع فيديو لأبرز ما قدمه بن ناصر، في مواجهة دينامو زغرب، ضمن رابطة الأبطال.

كما غرد حساب اليويفا، تعليقا على هذا الفيديو: “اعتراض الكرة، دقة وفنية اسماعيل بن ناصر ضد دينامو زغرب في دور المجموعات”.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، يقدم أحد أفضل مواسمه رفقة ناديه آسي ميلان، ما دفع مسؤولي هذا الأخير لبذل قصار جهدهم لتجديد عقده.