بالفيديو.. اليويفا يبرز مهارات بن ناصر في رابطة الأبطال

أبرز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أجمل اللقطات التي بصم عليها الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، في رابطة الأبطال الموسم الماضي.

ونشر اليويفا، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو، لأجمل لقطات بن ناصر في رابطة الأبطال، بقميص الميلان.

كما أرفق اليويفا، هذا الفيديو بتغريدة جاء فيها: “عودة لآداء اسماعيل بن ناصر، في أول موسم له في رابطة الأبطال”.