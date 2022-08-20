بالفيديو.. اليويفا يبرز مهارات بن ناصر في رابطة الأبطال
بقلم كريم تيغرمت
أبرز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أجمل اللقطات التي بصم عليها الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، في رابطة الأبطال الموسم الماضي.
ونشر اليويفا، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو، لأجمل لقطات بن ناصر في رابطة الأبطال، بقميص الميلان.
كما أرفق اليويفا، هذا الفيديو بتغريدة جاء فيها: “عودة لآداء اسماعيل بن ناصر، في أول موسم له في رابطة الأبطال”.
✨ Ismaël Bennacer 🇩🇿, retour sur sa première saison en #UCL 🤩#UCLvideo | #Bennacer | @IsmaelBennacer | @AC_MilanFR | @LesVerts pic.twitter.com/xlt01qDoXy
— L’UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) August 20, 2022
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