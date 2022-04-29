بالفيديو.. اليويفا يتغنّى بفنيات محرز أمام لاعبي ريال مدريد

إختار الإتحاد الأوروبي لكرة القدم مراوغة الدولي الجزائري رياض محرز للاعبي ريال مدريد، افضل لقطة في مباراة مانشيستر سيتي، في نصف نهائي رابطة الأبطال التي جرت بملعب الإتحاد.

كما أشار إلى أن محرز قدّم مستوى كبير وأبان عن فنيات عالية في لقطة مراوغة فينسيوس وألابا، والتي جاء على إثرها الهدف الأول.

يذكر أن نفس المصدر. اختار قائد الخضر ضمن التشكيلة المثالية للقاء. وقال “رياض محرز.. أفضل لقطة أمام ريال مدريد في نصف النهائي”.

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