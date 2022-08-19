بالفيديو.. اليويفا يستعرض مهارات رياض محرز

أبرزت اليويفا، أبرز المهارات الفنية التي بصم عليها الدولي الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي، الموسم الماضي في دوري الأبطال.

ونشر الصفحة الرسمية لـ”اليويفا” على “تويتر”، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، أظهرت فيه أبرز ما قدمه محرز في دوري الأبطال لموسم 2021-2022.

كما عنونت “اليويفا” هذا الفيديو، بعبارة: “مراوغات رياض محرز في دوري الأبطال لموسم 2021-2022”.

وحظي هذا الفيديو، بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين أبدو انبهارهم بفنيات قائد الخضر.