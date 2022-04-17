بالفيديو.. اليويفا يشيد بسحر محرز

نال الدولي الجزائري رياض محرز، إشادة كبيرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على آدائه أمام أتلينتيكو مدريد في رابطة الأبطال.

وأعاد الموقع الرسمي لليويفا، نشر مقطع فيديو، لاحدى اللقطات التي أبدع فيها محرز، ضد أتليتيكو مدريد، من خلال تمريرة سحرية.

كما أرفق اليويفا، هذا الفيديو، بتغريدة جاء فيها: “هذه الفتحة من محرز، يجب اعادة مشاهدة هذه التمريرة”.

يذكر أن رياض محرز، تأهل رفقة الستي، على حساب الأتليتيكو، لنصف نهائي رابطة الأبطال، أين سيواجه ريال مدريد.