بالفيديو.. اليويفا ينشر استطلاع رأي بخصوص محرز ولقب التشامبينزليغ

عاد الاتحاد الأوربي لكرة القدم للحديث عن آداء الدولي الجزائري رياض محرز، هذا الموسم رفقة مانشستر سيتي، في رابطة الأبطال.

وأثنت “اليويفا” على آداء محرز، في رابطة الأبطال، في تغريدة عبر حسابها الرسمية على “تويتر”، جاء فيها

“رابطة أبطال أوروبا، داخل وخارج الديار، محرز قدم كل شيء، في مواجهة ريال مدريد”.

كما استطلع الاتحاد الأوروبي رأي الجماهير، بخصوص امكانية تتويج محرز بهذه المنافسة مستقبلا، مضيفة في تغريدتها

“هل تتوقعون تتويج الدولي الجزائري، يوما ما برابطة الأبطال”، وأرفقت اليويفا، هذه التغريدة بأجمل لقطات محرز في مواجهتي رايل مدريد.