بالفيديو.. “اليويفا” يُشيد بآدم وناس

آشاد اليوم الإثنين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالنجم الدولي الجزائري لفريق نابولي الايطالي، آدم وناس.

الحساب الرسمي لليويفا نشر فيديو للهدف الجميل الذي وقعه، وناس، بقميص نابولي هذا الموسم في منافسة كأس الدوري الأوروبي.

كما أرفق الحساب الرسمي لليويفا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الفيديو بعبارة آشاد من خلالها بهدف وناس.