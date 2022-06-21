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الرياضة

بالفيديو.. “اليويفا” يُشيد ببن ناصر

بقلم عبد النور حواز
بالفيديو.. “اليويفا” يُشيد ببن ناصر
بن ناصر
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آشاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالنجم الدولي الجزائري، لفريق “أي سي ميلان” الايطالي، إسماعيل بن ناصر.

حيث نشر اليوم الثلاثاء الحساب الرسمي لليويفا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو لمتوسط ميدان الخضر.

كما يُظهر الفيديو المُباراة الكبيرة التي قدمها “إسما” في منافسة كأس الدوري الأوروبي.

قبل أن يُرفق الحساب الفيديو بعبارة:”إذا كنت تتذكر هذا الماستر كلاس لإسماعيل بن ناصر مع ميلان في اليوروبا ليغ”.

رابط دائم : https://nhar.tv/QY5GI
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