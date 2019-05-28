بالفيديو: امرأة تدهس طالب خلال الإحتجاجات في العاصمة

أخبار الجزائر
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بالفيديو: امرأة تدهس طالب خلال الإحتجاجات في العاصمة صورة مركبة
بقلم أسماء.ع

أقدمت امرأة بدهس طالب، خلال الإحتجاجات، اليوم الثلاثاء، أمام الديوان الوطني للخدمات الجامعية، بالعاصمة.

والأمر الغريب في الفيديو، أن المرأة دخلت في الطالب بسيارتها، وأخذت بالصراخ عليه.

للإشارة، خرج صبيحة اليوم الثلاثاء المئات من الطلبة في مسيرات حاشدة نحو ساحة الشهداء بعدما تم غلق سلالم البريد المركزي.

وانطلق الطلبة، من ساحة البريد المركزي نحو ساحة الشهداء، مرددين النشيد الوطني وحاملين شعارات تطالب بالتغيير الجذري.

غير أن الطلبة اصطدموا بحاجز أمني مكثف على مستوى المسمكة، منعهم من الوصول إلى ساحة الشهداء.


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