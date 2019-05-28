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بالفيديو.. امرأة تسحر زوجين في حناء زفافهما وترمي بـ”الحرز” داخل المقبرة

أخبار الجزائر
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بالفيديو.. امرأة تسحر زوجين في حناء زفافهما وترمي بـ”الحرز” داخل المقبرة
بقلم موسى.ب

فكّك شباب اليوم بمقرة سيدي رزين ببلدية براقي بالعاصمة، تميمة “حرز” رمت بها امرأة داخل المقبرة قبل الإفطار وذهبت.

وقال الشباب الذين صوّروا الفيديو، إن المرأة أوقفت سيارتها أمام المقبرة ورمت بذلك “الحرز” داخلها ثم ذهبت، قبل أن يجبرهم

الفضول على التعرف على الشيء الذي رمته تلك المرأة داخل المقبرة، حيث تبين أنها تميمة من سحر، أرادت من خلالها

إلحاق الضرر بأحد المتزوجين الجديد، حيث كان داخل ذلك “الحرز” بعد فتحه حناء جديدة، عبارة عن بودرة تم استعمالها ونزعها.

وتم وضع بودرة الحناء هذه، داخل ورقة وطيها ثم وضعها داخل قطعة قماش، وخياطتها على شكل مستطيل.


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