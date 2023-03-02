بالفيديو.. انتشال كلب على قيد الحياة بعد 23 يومًا من زلزال تركيا

أفادت الصحف المحلية اليوم الخميس أن الكلب ألكس، تم انتشاله من أنقاض أنطاكيا بعد 23 يومًا من الزلزال. الذي دمر هذه المدينة الرئيسية في جنوب تركيا.

وتمكنت فرق الإنقاذ في أنطاكيا من انتشال كلب على قيد الحياة. بعد سماع صوت نباحه تحت حطام مبنى مدمر بولاية هطاي.

ووفق وسائل إعلام محلية، انتشل الكلب “أليكس” من تحت أنقاض الأبنية والمنازل في أنطاكيا المدينة الواقعة جنوب تركيا.

وكان عالقاً تحت كتل خرسانية سقطت عقب الزلزال الذي وقع في السادس من شباط/فبراير الساعة الرابعة فجراً. وبلغت قوته 7.8 درجات، على ما أظهرت مشاهد من عملية إنقاذ الكلب نشرتها وكالة أنباء الأناضول التركية.

وتولت جمعية لحماية الحيوانات تدعى “هايتاب” إجراء فحوص لـ”أليكس” قبل أن يستردّه صاحبه.

وكان عناصر الإغاثة في تركيا أنقذوا مئات القطط والكلاب والطيور والأرانب والأبقار والأغنام. التي علقت تحت أنقاض مبان في جنوب البلاد.

وآخر من تم إنقاذهم من بين الأشخاص الذين كانوا عالقين تحت الأنقاض. في انطاكيا هما زوجان جرى انتشالهما في 18 فيفري.

وعُلّقت منذ ذلك الوقت عمليات البحث رسمياً في تسع محافظات من أصل 11 تضررت من الكارثة. باستثناء محافظتي هاتاي وكهرمان مرعش القريبتين من مركز الزلزال.

وأودى الزلزال الذي يعتبر أسوأ كارثة تتعرض لها تركيا في التاريخ المعاصر. بحياة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا. وأكثر من 5 آلاف في سوريا، فيما دمّر مئات الآلاف من المباني.

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