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بالفيديو..انتعاش سوق السيارات وتراجع محسوس في الأسعار بقسنطينة

الوطني
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بالفيديو..انتعاش سوق السيارات وتراجع محسوس في الأسعار بقسنطينة صورة مركبة
بقلم كريم لونيس

شهد،صباح اليوم،السوق الأسبوعي للسيارات بـ”حامة بوزيان” بقسنطينة إقبالا كبيرا للباعة والمشترين وتراجع محسوس في الأسعار وصل إلى 30 مليون سنتيم.

وعلى عكس الأيام الماضية، التي كان فيها الركود سيد الموقف، الأمور عادت إلى نصابها نهار اليوم.

في انعكاس مباشر لقرار وزارة الصناعة المعلن عنه مؤخرا ويقضي بتحديد سعر خروج المركبات من المصانع.

وخلال جولة فريق النهار AUTO بالسوق، أبدى بعض الباعة والمشترين ارتياحا كبيرا جراء هذه الوضعية التي يعرفها سوق السيارات.

 في الوقت الذي أبدى آخرون استياءهم بعد تراجع الأسعار وتسبّبها في خسائر كبيرة لهم.

وفي الفيديو التالي، نرصد لكم بعض السيارات التي تقربنا من أصحابها وتعرفنا على أسعارها.

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