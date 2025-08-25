بالفيديو : اندلاع حريق مهول في جبال الشريعة

شب حريق مهول، منذ ليلة أمس الأحد، في أحد غابات جبال الشريعة، وبالضبط بالمكان المسمى حقو فرعون بلدية الشريعة ولاية البليدة.

كما تم تنصيب مركز قيادة عملي، من أجل إخماد الحريق، حيث تدعمت فرق التدخل بالرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية البليدة. الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات للوحدة الوطنية، الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية المدية. المفرزة الجهوية لمكافحة حرائق الغابات لولاية الشلف.

كما تم تخصيص مروحية الجيش الوطني الشعبي MI26، طائرة الاخماد للجيش الوطني الشعبي BE200.

في حين، لا تزال عملية الاخماد متواصلة تحت قيادة مدير تنظيم و تنسيق العمليات بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد مولاي خليفة.

كما بلغ عدد الحرائق التي اندلعت حتى الساعة العاشرة والنصف ليلا 15 حريقت، تم اخماد 7 نهائيا.

ولايـة البليدة

حريق غابة بالمكان المسمى حي حقو فرعون بلدية الشريعة

عملية الإخماد متواصلة

ولاية تيزي وزو

تم إخماد نيران غابة بالمكان المسمى قرية أيت عيشى بلدية إجر

كما تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تيزي حلوان بلدية بونوح نهائيًا.

تم إخماد نيران أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية أيت إسعد بلدية إيفيغا. عملية الحراسة متواصلة

كما تم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى قرية درانة بلدية أبودرارن

ولاية بومرداس

إخماد نيران أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية الطرفة بلدية برج منايل نهائيًا.

ولاية ميلة

إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة بوعشرة بلدية الشيقارة نهائيًا.

ولاية البويرة

إخماد نيران أدغال وأحراش بالمكان المسمى حلوان بلدية ايت لعزيز نهائيًا.

ولاية المدية

كما تم إخماد نيران أدغال وأحراش بالمكان المسمى دوار بن خاوة بلدية وامري

ولاية عين الدفلى

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية سيد اناصر بلدية جندل

تم إخماده نهائيًا.