بالفيديو.. انطلاق تربص المنتخب المحلي بسيدي موسى تحسبا لمواجهة غامبيا

انطلق تربص المنتخب الوطني المحلي، اليوم الأحد، بالمركز التقني سيدي موسى استعدادا لمواجهة منتخب غامبيا يوم 3 ماي القادم.

والتحق لاعبو المنتخب الوطني المحلي بالمركز التقني سيدي موسى وسط ترحاب كبير من قبل المسؤولين عن المنتخب أبرزهم الناخب الوطني مجيد بوقرة، حسبما نشرته الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر قناتها على “يوتوب”.

وسيواجه محليو الخضر المضيف منتخب غامبيا يوم 3 ماي الداخل، على أن تلعب مباراة العودة، في 9 من نفس الشهر بملعب 19 ماي 1956 بمدينة عنابة.

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