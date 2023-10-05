بالفيديو.. انطلاق عملية تعقيم الطائرات القادمة من أوروبا ضد انتشار “البق”

انطلقت اليوم الخميس عملية تعقيم طائرات شركة طاسيلي القادمة من أوروبا لمنع تفشي حشرة “البق” في الجزائر.

وقال كريم بحار المكلف بالاعلام على مستوى طاسيلي للطيران “المواد المستعملة في تعقيم الطائرات تقضي على الحشرات مثل بعوض النمر”.

وأضاف المكلف بالاعلام على مستوى طاسيلي للطيار أن العملية لا تخص فقط البق لكن تشمل الفيروسات والحشرات.

وقد إتخذت وزارة الصحة والسكان عدة إجراءات إستباقية لمحاربة إنتشار أي تطور وبائي أو ضرر ناجم عن الحشرات الضارة مثل “البق”.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد تم إصدار مذكرة تتضمن جملة من الإجراءات الوقائية التي يتعين إعتمادها لتفادي إنتشار أي تطور وبائي. أو أي ضرر آخر ناجم عن الحشرات الضارة مثل البق. يمكن أن يشكل تهديدا على الصحة العمومية، و ذلك على مستوى نقاط الدخول. تطبيقا للوائح الصحية الدولية (RSI 2005) و مهام مراكز المراقبة الصحية على الحدود. و تحسبا لانتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر آخر.

كما باشرت وزارة الصحة بالتنسيق مع مختلف السلطات المختصة إلى تفعيل نظام اليقظة الصحية من خلال المراقبة الصحية للطائرات و السفن و وسائل النقل البري. وتطهيرها في حالة وجود تهديد لاحظه موظفو مراكز المراقبة الصحية الحدودية. بالإضافة كذلك إلى تعزيز المراقبة الوبائية، والصيانة والمراقبة المنتظمة لنظافة المطارات و الموانئ و المواقع البرية. ناهيك عن مراقبة تطهير الأمتعة والبضائع المشبوهة التي يحتمل أن تحتوي على حشرات ضارة، وكذا تزويد المسافرين بالمعلومات الصحية. والإبقاء على التعاون والتنسيق الوثيق والمستمر مع جميع القطاعات العاملة في نقاط الدخول الجوية والبحرية و البرية.

كما تشدد وزارة الصحة على ضرورة التنفيذ الصارم لمحتوى مذكرتها رقم 24 المؤرخة في 03 أكتوبر 2023. مع الحرص على إطلاع المديرية العامة للوقاية و ترقية الصحة بجملة القيود التي يمكن أن تواجه في تنفيذ التوجيهات التي تضمنتها ذات المذكرة.