بالفيديو.. انفجار بركان سترومبولى في إيطاليا

انفجر بركان سترومبولي “عالي الكثافة” في إيطاليا، والذي يعد من أنشط البراكين على مستوى العالم.

وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، فيديو للحظة ثوران البركان وانفجاره وخروج الرماد والحطام على ارتفاع مئات الأقدام في الهواء.

وقام فريق من المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين بتشغيل كاميرات تحيط بقمة البركان وضبط الانفجار.

وشهد بركان سترومبولي في إيطاليا، أحد أكثر البراكين نشاطًا على وجه الأرض، حالة من النشاط ليلة الأربعاء الى الخميس.

ووفقا للقناة، وقع الانفجاران خلال منتصف الليل، بحسب المعهد ويبلغ ارتفاع قمة البركان حوالي ألف متر.

ولا يعد هذا الثوران الأول لبركان سترومبولي، حيث شهد انفجارين شديدين بحسب تسجيلات معهد العلوم البركانية في مدينة كاتانيا.

ويعد سترومبولي واحداً من بين البراكين القليلة حول العالم المستمرة انفجاراتها منذ حوالي 2500 عام.