بالفيديو.. انفجار ضخم يهز مدينة تاغانروغ الروسية

أفادت السلطات ووسائل إعلام روسية بوقوع إصابات جراء انفجار قرب مقهى في وسط مدينة تاغانروغ. في جنوب روسيا اليوم الجمعة.

ووقال حاكم منطقة روستوف، فاسيلي غولوبيف، إنه بعد الانفجار في تاغانروغ ، طلب 15 شخصًا المساعدة الطبية.

وأوضح رئيس المنطقة أن الانفجار وقع في وسط المدينة بالقرب من مقهى تشيكوف جاردن، وزعم أنه نجم عن صاروخ.

وقال غولوبيف “لا يوجد قتلى هناك العديد من الضحايا الذين ذهبت إليهم سيارات الإسعاف”. وأضاف لاحقًا أن 15 شخصًا طلبوا المساعدة الطبية.

وأشار جميع الذين تقدموا بطلبات للحصول على مساعدة طبية أصيبوا بجروح طفيفة من شظايا. ليس هناك ضحايا “.

وأفادت تاس ، نقلاً عن خدمات الطوارئ ، عن 12 ضحية. وقال المصدر إنه يمكن العثور على أشخاص تحت الأنقاض.