بالفيديو.. انفجار في منطقة تقسيم بتركيا يوقع قتلى وجرحى

وقع انفجار كبير، اليوم الأحد، في شارع استقلال الشهير الذي يتفرع من ساحة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول التركية.

وتوجّهت الشرطة وفرق الإنقاذ المعنية إلى موقع الانفجار الذي سُمِع دويه وشوهد المارة يركضون فراراً منه.

وأعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا عن سقوط قتلى وجرحى في انفجار هز منطقة تقسيم وسط المدينة اليوم الأحد. من دون أن تتضح أسبابه على الفور.