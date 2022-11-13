بالفيديو.. انفجار في منطقة تقسيم بتركيا يوقع قتلى وجرحى
بقلم نسرين محفوف
وقع انفجار كبير، اليوم الأحد، في شارع استقلال الشهير الذي يتفرع من ساحة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول التركية.
وتوجّهت الشرطة وفرق الإنقاذ المعنية إلى موقع الانفجار الذي سُمِع دويه وشوهد المارة يركضون فراراً منه.
وأعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا عن سقوط قتلى وجرحى في انفجار هز منطقة تقسيم وسط المدينة اليوم الأحد. من دون أن تتضح أسبابه على الفور.
وأكد حاكم اسطنبول على “تويتر” أن الانفجار خلف عدة قتلى وجرحى. وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية، فإن الانفجار خلّف 17 مصاباً على الأقل.
إعلام تركي: إغلاق منطقة تقسيم في إسطنبول بعد انفجار أسفر عن 11 مصابا #العربية pic.twitter.com/4RBaaCJ4nM
— العربية (@AlArabiya) November 13, 2022
— Av. Çağdaş Çelik (@avcagdascelik) November 13, 2022
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