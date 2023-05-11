بالفيديو.. انفجار يهز عاصمة إيطاليا

هز انفجار صباح اليوم الخميس منطقة بورتا رومانا، في بيير لومباردو، وسط ميلانو، بإيطاليا.

وحسب الإعلام الإيطالي، فقد اشتعلت النيران في عدة سيارات. كما تصاعد عمود طويل من الدخان الأسود بسبب احتراق السيارات على جانبي الطريق.

كان كل شيء قد بدأ من شاحنة تحمل أسطوانات أكسجين ، ربما كانت متجهة إلى المعهد الإيطالي القريب.

وكان بعض المارة قد شاهدوا إحدى الأسطوانات تشتعل قبل الانفجار العنيف.

واندلع الحريق في 7 سيارات، فيما تم الحديث عن وقوع إصابات لم يتم تحديد عددها بعد.

علاوة على ذلك، تم إصدار أمر بإخلاء حضانة مجاورة للنار، حيث تم إحضار جميع الأطفال وهم بخير.

كما احترقت واجهة المبنى الملاصق للطريق الذي اندلعت فيه النيران.

كما مس الحريق شقة في الطابق الثاني من المبنى تم إخلاؤها.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت خزانات الأكسجين موجودة بالسيارة التي اشتعلت فيها النيران أم في سيارة قريبة.