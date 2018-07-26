بالفيديو.. انقلاب شاحنة محملة بالقمح الصلب بالطريق السيار شرق-غرب

شهد صباح اليوم الطريق السيار شرق ـ غرب في شطره المار بولاية سكيكدة وتحديدا بمنطقة ” بوزرة” ببلدية عزابة حادث سير.

حيث تسبب الحادث في تعطيل حركة السير على هذا الشاريان المهم طيلة الصبيحة .

الحادث المتمثل في انحراق وانقلاب شاحنة،من الوزن الثقيل ذات مقطورة،كانت معبأة بـ20 قنطارا من القمح الصلب،متجهة من ولاية سكيكدة،إلى قسنطينة.

وإن لم يخلف خسائر بشرية غير أن كل الحمولة المذكورة تبعثرت على الطريق قبل أن يتم العمل على استرجعها.

هذا وقد تدخل عناصر فصيلة الدرك الوطني بمعية عمال الصيانة لتأمين الطريق وفتحه أمام حركة السير،

بعد المساهمة في إزاحة الشاحنة، واسترجاع كمية القمح.