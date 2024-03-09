بالفيديو.. ايت نوري يبصم على أول أهدافه في الدوري الإنجليزي

بصم الدولي الجزائري ريان ايت نوري على أول أهدافه مع فريقه وولفارهامبتون خلال مواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي.

وسجل ايت نوري هدف التقدم لفريقه وولفارهامبتون في الدقيقة 52 بطريقة جميلة، ليقود فريقه للفوز بثنائية مقابل واحد.

وأصبح ايت نوري يقدم مستويات كبيرة جدا، بعدما منحه مدربه الثقة منذ أسابيع فقط من عودته من الإصابة التي تلقاها و التي كانت سببا في غيابه لعدد من الجولات في بداية الموسم.