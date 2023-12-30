‏بالفيديو..ايت نوري يتألق رفقة وولفرهامبتون ويخرج غاضبا

قاد الدولي الجزائري ريان ايت نوري فريقه وولفرهامبتون للفوز أمام نادي إيفرتون بثلاثية كاملة في الجولة 20 من البريمرليغ بملعب “مولينيو”.

وقدم ايت نوري مباراة في القمة، وفق إحصائيات جيدة وممتازة، حيث قدم 36 تمريرة صحيحة من أصل 40، فيما قام بتسديدة واحدة و 3 مراوغات ناجحة.

كما أظهر ايت نوري غضبه في لحظة استبداله من قبل مدربه، وسط أهازيج وولفرهامبتون التي شجعته كثيرا.

و من المنتظر، أن يلتحق ايت نوري بتربص الخضر غدا أو بعد غد على أقصى تقدير، للدخول في تربص سيدي موسى استعدادا لمباريات كأس امم إفريقيا التي ستجري بكوت ديفوار.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–