بالفيديو.. ايت نوري يفاجئ فريق طفولته بزيارة خاطفة

قام الدولي الجزائري ريان ايت نوري، بزيارة فريق طفولته لأقل من 7 سنوات في فرنسا والتقى أطفال الأكاديمية في غرف تغيير الملابس.

والتقطت عدسات الكاميرا، زيارة مدافع الخضر لفريقه الذي بدأ فيه مداعبة كرة القدم،التي نشرت فيديوهاته عبر الصفحة الرسمية لناديه الحالي وولفارهمامبتون الإنجليزي على منصة “إكس” اليوم الخميس “أهلا أنا ريان ايت نوري لقد زرت فريق طفولتي، لقد قمت بمفاجآت الأطفال في الأكاديمية”.

و يبدو أن الحنين إلى الماضي و الطفولة شد صاحب القدم اليسرى السحري، بعد أن استغل فرصة تواجده في عطلة أسبوعية قبل العودة إلى إنجلترا.