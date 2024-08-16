بالفيديو.. ايمان خليف تحظى باستقبال تاريخي في تيارت

حظيت البطلة الجزائرية، إيمان خليف، باستقبال تاريخي في ولايتها، تيارت، خلال جولتها عبر الحافلة المكشوفة تابعة للمؤسسة الوطني للنقل الحضري والشبه الحضري.

وتجاوبت البطلة الجزائرية، مع الأغاني والأناشيد الوطنية، واللافتات التي رفعها شباب وشابات ولاية تيارت.

كما كان في استقبالها، والي ولاية تيارت علي بوقرة، الذي قام بجولة في الحافلة المكشوفة رفقة البطلة الجزائرية، إلى جانب عدد من الفنانين الجزائرين الذي ارادو مشاركة الجزائريين فرحتهم.

وكانت إيمان قد فازت بالميدالية الذهبية، في الألعاب الأولمبية التي جرت بالعاصمة الفرنسية باريس.

https://www.facebook.com/watch/?v=518133784128670

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more–