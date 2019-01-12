بالفيديو.. باعة متجولون لم تقعدهم الثلوج عن طلب رزقهم

لم توقف الثلوج المتساقطة الشباب وأرباب العائلات من طلب الرزق، ولكن استغل بعضهم هذه الظروف واعتبرها فرصة لا تعوّض لـ”الإسترزاق” كما وصفوها.

وفي جولة قام بها تلفزيون “النهار” إلى أعالي جبال الشريعة، صادف فيها باعة طلقوا دفئ البيوت، وهرعوا إلى قمة الشريعة لمشاركة قاصديها فرحتهم وتحصيل لقمة عيشهم.

وقال كريم بائع متجول بأنه لن يجد مثل هذه الفرصة، حيث كان يبيع “المحاجب” لمن قصدوا المنطقة للسياحة والإستمتاع بجمال الطبيعة التي امتزجت بالثلوج.

50 دينار هو ثمن “المحاجب” التي كان يبيعها كريم، الذي قال بأن “البرد يجوع” وقد فكر في توفير لقمة خفيفة لكل من يطلبها.

وأما في الجهة المقابلة فكان هناك عثمان الذي فضّل بيع القفازات، التي قال بأن الفكرة جاءته بالنظر لكون غالبية السياح أو زوار الشريعة ينسون قفازاتهم.

فيستغل هو هذه الفرصة ليكون بالمرصاد لكل من أراد شراء قفاز يحمي به يديه من البرد، حيث حدد لها سعرا بـ 100 دينار.

وعن الشاي الذي يعد أكثر من ضروري في مكان مثل الشريعة، التي تحولت إلى بياض أرضها وسماؤها، فقد كان عمي أحمد صاحب المهمة.

وقال عمي أحمد إنه يعلم بأن قاصدي الشريعة في هذا الوقت، لابد أن تكون لهم محطة عنده لشرب الشاي لتكون لهم قوة على مقاومة البرد.