بالفيديو.. محرز فخور بصور النهار خلال استقباله من طرف التلاميذ الكاميرونيين

علق النجم الدولي الجزائري رياض محرز سهرة اليوم الأحد على واقعة تدافع التلاميذ الكاميرونيين من أجل الاقتراب منه قبل مواجهة سيراليون.

لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي أعاد نشر الفيديو الحصري لقناة النهار على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويُظهر الفيديو تدافع التلاميذ الكاميرونيين أمام فندق الخضر بدوالا من أجل التقاط صور تذكارية مع الساحر الجزائري.

وعبر محرز من خلال اعادة نشر الفيديو عن سعادته وفخره بهذا الحب، مُرفقا المنشور بعبارة:”بوركتم”.