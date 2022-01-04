بالفيديو.. بايدن ينزل من طائرته الرئاسية وسط عاصفة ثلجية

تداولت وسائل إعلام أمريكية فيديو، للرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن نزل من طائرة الرئاسة في واشنطن وسط عاصفة ثلجية.

وتسببت عاصفة شتوية في تساقط ثلوج كثيفة ورياح عاتية في معظم أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة ووسط المحيط الأطلسي. يوم أمس الاثنين، مما أجبر المكاتب الفيدرالية والمدارس على الإغلاق. كما أدى إلى توقف الطائرات عن العمل وتعطل الطاقة عن آلاف الأشخاص.

وأشارت الأرصاد الجوية الأمريكية، أن سمك تساقط الثلوج سيتراوح ما بين (12-25 سم). فيما تصل سرعة الرياح إلى 64 كيلومترًا في الساعة.

وتعد هذه العاصفة الأولى لهذا الموسم، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الأمريكية. حيث تم إصدار تحذيرات من الطقس القاسي من كارولينا إلى نيو جيرسي.

وأجبر الطقس العاصف مكاتب الحكومة الفيدرالية على الإغلاق في واشنطن، بينما ألغت وأخرت عشرات المدارس في جميع أنحاء المنطقة الدراسة.

حتى الرئيس الأمريكي جو بايدن واجه تأخيرات لدى عودته إلى واشنطن. حيث علق الرئيس وطاقمه في طائرة الرئاسة لمدة 30 دقيقة، إلى غاية إخلاء المدرج من الثلوج.

وتراكمت الثلوج الكثيفة على الطرق وخطوط الكهرباء، مما تسببت في انقطاع الكهرباء عن المنازل والشركات.

وأفاد موقع Poweroutages.us أن حوالي 661 ألف من عملاء شركات الكهرباء كانوا بدون كهرباء في فرجينيا وماريلاند وكارولينا وجورجيا.

وأظهر موقع Flightaware.com أنه تم إلغاء ما يقرب من 3000 رحلة جوية وتأجيل أكثر من 5000 في الولايات المتحدة.

وقال مسؤولو الطرق السريعة في ماريلاند وفيرجينيا إن الطرق الجليدية تسببت في وقوع عشرات الحوادث وإغلاق الطرق.

وكتب حاكم ولاية ماريلاند لاري هوجان على تويتر: “نظرًا لارتفاع معدل تساقط الثلوج. نواصل حث سكان ماريلاند في المناطق المتضررة على الابتعاد عن الطرق، والسماح لأطقم العمل بالقيام بوظائفهم” في تطهير الطرق”.

وأعلن عمدة واشنطن، موريل بوزر، حالة الطوارئ بسبب تساقط الثلوج حيث كانت وسائل النقل العام في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف شخص وما حولها تعمل وفقًا لجدول زمني مخفض وواجهت تأخيرات بسبب الظروف القاسية.