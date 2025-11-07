بالفيديو.. بايزيد مرشح من طرف “الكاف” لجائزة هدف العام في إفريقيا
بقلم كريم تيغرمت
رشح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الدولي الجزائري، سفيان بايزيد، مهاجم مولودية الجزائر، والمنتخب الوطني للمحليين، لجائزة هدف العام في إفريقيا.
ونشرت “الكاف”، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، الأهداف المرشحة لنيل هذه الجائزة، من بينهم هدف بايزيد، مع منتخب المحليين، ضد أوغندا، في منافسة “الشان”.
وينافس المهاجم الجزائري على هذه الجائزة، 13 لاعب آخر، من الذين سجلوا أهداف جميلة في سنة 2025.
The best of the best. Only one can win. 🌟
Voting for the CAF Goal of the Year is officially open. Choose your favorite now at https://t.co/Jb6V2p2wIH ⚽️✨#CAFAwards2025 pic.twitter.com/sBCOlN7Mg7
— CAF_Online (@CAF_Online) November 6, 2025
رابط دائم : https://nhar.tv/V9ueC