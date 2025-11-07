بالفيديو.. بايزيد مرشح من طرف “الكاف” لجائزة هدف العام في إفريقيا

رشح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الدولي الجزائري، سفيان بايزيد، مهاجم مولودية الجزائر، والمنتخب الوطني للمحليين، لجائزة هدف العام في إفريقيا.

ونشرت “الكاف”، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، الأهداف المرشحة لنيل هذه الجائزة، من بينهم هدف بايزيد، مع منتخب المحليين، ضد أوغندا، في منافسة “الشان”.

وينافس المهاجم الجزائري على هذه الجائزة، 13 لاعب آخر، من الذين سجلوا أهداف جميلة في سنة 2025.